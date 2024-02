Palazzo Chigi . Piccolomini alla Postierla. Visite straordinarie

Un’occasione per scoprire uno dei palazzi più belli di Siena. Domani e per tutti i sabati del mese, CoopCulture organizza una visita guidata a Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla. L’edificio fu realizzato nella seconda metà del ’500 su progetto di Bartolomeo Neroni detto ’il Riccio’ e si trova nella zona chiamata la Postierla in onore dell’antica Porta Oria. Il committente fu Scipione di Cristofano Chigi. La proprietà nel 1785 passò a Giorgio Piccolomini Adami e l’acquisto da parte dello Stato è del 1959. Il palazzo è ricco di affreschi, stucchi ed è presente una collezione di dipinti di Rutilio Manetti, Bernardino Mei e Raffaello Vanni.