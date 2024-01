Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla. Aperture straordinarie il giovedì e il sabato

Riprendono le aperture straordinarie a Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, uno dei più bei palazzi nobiliari cittadini, dove si conservano quadri, affreschi, opere plastiche e arredi del Cinquecento e Seicento senese. Le aperture saranno gratuite e si terranno il giovedì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13, a partire da questa settimana fino al 24 febbraio. Iniziative all’insegna dell’arte anche in Pinacoteca, dove continuano i laboratori di disegno, aperti a tutti, adulti e bambini. Sarà possibile immergersi nei capolavori del museo attraverso la tecnica del disegno dal vero, seguiti dal personale della Pinacoteca, con un’attività adatta a diversi livelli di capacità. Partendo dalle opere di maestri toscani si conosceranno le tecniche artistiche usate in passato e si riprodurranno le forme a lapis su carta. Gli appuntamenti già programmati sono oggi, con lavoro sul Cristo Risorto di Domenico Cafaggi e il 31 gennaio, con oggetto il panorama di Siena visto dalla sala delle sculture. Per ogni data sono previsti due orari, dalle 14:30 alle 16:30 e dalle 16:45 alle 18:45. L’iniziativa è inclusa nel prezzo ridotto del biglietto di entrata a 2 euro; sono necessari un blocco di fogli A4, gomma e matite B2.