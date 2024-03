Palasso Sansedoni in un podcast

Palazzo Sansedoni si racconta in un podcast. Quattro appuntamenti tra cultura e arte, disponibili gratuitamente su Spotify e sul sito della Fondazione Mps, dedicati a voci, storie, idee del panorama culturale senese. Il progetto, che si avvale della progettazione scientifica di Vernice Progetti Culturali e della collaborazione di Sienanews e Si-Racconta (start up nata nell’ambito di Ikigai), si intitola ‘Fondazione Mps in podcast’ e la prima puntata è già disponibile. Si intitola ‘Il Predicatore’ ed è dedicata alla figura del Beato Ambrogio Sansedoni, con le voci di Duccio Balestracci e Maura Martellucci. I prossimi tre episodi usciranno con cadenza mensile. "Nell’àmbito del programma cultura e arte – spiegano i promotori dell’iniziativa – saranno raccontate le vicende storico artistiche del Palazzo e della famiglia Sansedoni, la collezione di opere d’arte della Fondazione Mps, il rinnovato approccio dell’ente nella relazione con i beneficiari e il tema del welfare culturale". Proprio per aprire le porte del palazzo in un rinnovato legame con la popolazione senese, sta per arrivare dal 3 aprile una mostra dedicata alle opere inedite dell’artista toscano Aleardo Paolucci. L’ingresso sarà gratuito, per visitare l’esposizione ma anche uno dei palazzi storici più identitari della città.

R.B.