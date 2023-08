Palasport, la palla in tribuna Incontro tra Comune e società Fumata grigia dopo tre ore

di Eleonora Rosi

Non si è ancora sciolto il nodo dei lavori al Palasport di viale Sclavo, che tiene sul filo del rasoio le società sportive senesi che usufruiscono dell’impianto. Ieri pomeriggio negli uffici di Palazzo Pubblico, un lungo incontro tra amministrazione comunale e i rappresentanti di Polisportiva Mens Sana 1871, Mens Sana Basket e Emma Villas Volley in merito ai lavori che dovrebbero interessare il Palazzetto dello sport, a seguito del progetto esecutivo approvato dalla giunta comunale lo scorso 28 luglio. Tale progetto riguarda gli interventi di manutenzione da effettuare sulla copertura metallica della struttura, ma non è ancora stato deciso quando e se potranno partire. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo è stata effettuata la richiesta di convocazione della commissione provinciale di vigilanza e sicurezza per un parere vincolante sull’agibilità del palazzetto. La convocazione è stata ulteriormente sollecitata nel rispetto delle società sportive coinvolte e, a questo punto, è attesa dopo il Palio, probabilmente il 18.

"È stata una riunione serena, in cui abbiamo discusso tutte le opzioni che sono sul tavolo, ma siamo in una fase ancora interlocutoria perché stiamo aspettando la decisione della commissione di vigilanza che si riunirà verosimilmente dopo il Palio, dopodiché prenderemo ulteriori decisioni – ha garantito Francesco Frati, presidente della Mens Sana Basket, presente al lungo incontro con l’amministrazione -. Dovremo riunirci nuovamente dopo gli esiti della commissione di vigilanza. C’è armonia, stiamo cercando semplicemente di assicurare a tutti gli sportivi il corretto svolgimento dell’attività nella prossima stagione".

Tutti gli attori presenti al tavolo in Comune hanno confermato la volontà di garantire agli sportivi interessati la possibilità di svolgere nel migliore dei modi l’attività promozionale e sportiva. Un incontro durato più di tre ore, che però non è riuscito a trovare una soluzione all’impellente problema della messa in sicurezza del palazzetto.

"La situazione è molto delicata, soprattutto perché siamo a stretto giro: le preparazioni inizieranno nei prossimi dieci giorni, i tempi son veramente stretti – ha detto Fabio Mechini, vicepresidente di Emma Villas -. Vogliamo tutti trovare prima possibile una soluzione che faccia il meglio possibile a tutte le società e all’amministrazione. Ci vuole tanta pazienza, si tratterà di posticipare forse un po’ la situazione, ma c’è la volontà da parte di tutti per trovare la strada. Per noi il piano B ci deve essere, ma aspettiamo che si sia riunita la commissione".