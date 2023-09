PalaEstra, affidati i lavori. Le società aspettano il via

Non sono ancora iniziati i lavori di messa in sicurezza del PalaEstra. C’è una novità importante: il Comune affiderà i lavori al tetto dell’impianto di Viale Sclavo alla ditta Geomecc Services. Al bando pubblicato sul sito regionale ‘Start’ hanno partecipato alcune aziende del settore e alla fine l’amministrazione comunale ha scelto la Geomecc Services, società di Pomarance, con sede a Pisa. Tutto risolto? Non proprio.

Le società interessate, Emma Villas, Mens Sana Basketball e Polisportiva Mens Sana 1871, non hanno comunicazioni ufficiali dal Comune sull’inizio dei lavori. Che hanno come obiettivo il miglioramento del comportamento statico della copertura metallica del campo centrale e che quindi interesseranno anche la rimozione (da capire se momentanea o meno) del tabellone segnapunti, già alleggerito lo scorso inverno di due lati su quattro.

L’importo per i lavori è poco meno di 450mila euro, a cui vanno sommati gli oneri per la sicurezza che si aggirano intorno ai 240mila euro. La speranza è che l’inizio del cantiere sia davvero imminente perché il timore delle società è vedere posticipata ulteriormente la data di rientro nella struttura per allenamenti e gare ufficiali. I ritardi nell’inizio dei lavori al PalaEstra preoccupano non poco Mens Sana ed Emma Villas, immerse nella fase di preparazione di una stagione ufficiale che è ormai alle porte.

La prima uscita casalinga della Mens Sana Basketball non è andata bene, visto il problema che è emerso alla strumentazione elettronica cronometrica e del punteggio del PalaCorsoni e che è costato il ko a tavolino ai biancoverdi dopo una manciata di minuti di gioco contro la Us Livorno. In Via Banchi è prevista la sfida tra sette giorni esatti contro Sancat Firenze e sicuramente almeno altre due gare casalinghe di regular season, sperando che poi (fine ottobre) arrivi il via libera per tornare sul campo in Viale Sclavo.

Le sei formazioni giovanili biancoverdi si stanno allenando ancora al PalaEstra, come la prima squadra, in attesa di comunicazione ufficiali. Appena saranno iniziati i lavori di messa in sicurezza del tett,o il PalaGiannelli e la pista Engels Lambardi di Colonna San Marco restano le due soluzioni primarie per gli under di Pierfrancesco Binella anche se per trovare gli incastri giusti alcuni allenamenti, a turno, potrebbero essere previsti in orari mattutini pre scolastici. Anche la Emma Villas, che ha già disputato due amichevoli a Montarioso, attende notizie per capire quando dovrà abbandonare ilC palazzetto e trasferirsi al PalaOrlandi. Inizio del lavori, plannig delle prossime settimane e soprattutto tempistiche per la fine dell’intervento sono aspetti cruciali per gestire al meglio questa situazione di emergenza

Guido De Leo