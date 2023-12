Ospite dell’associazione Cor Magis

La giovane Mona è oggi alloggiata in un appartamento messo a disposizione dall’Associazione Cor Magis insieme ad un’altra studentessa rifugiata, di nazionalità congolese.

L’Associazione Cor Magis si prefigge di fornire assistenza ai migranti in stato di bisogno per un tempo utile ad avviare la loro integrazione e a garantirne il raggiungimento dell’autonomia economica e sociale. A seguito di un accordo stipulato con l’Università, l’Associazione ospita gli studenti identificati e segnalati dallo stesso ateneo. "L’associazione è nata nel 2019 per accogliere migranti", spiega il professor Riccardo Pisillo Mazzeschi, emerito di Diritto internazionale e presidente di Cor Magis, insieme alle professoresse Francesca Farabollini e Elisabetta Antonini del Consiglio direttivo della stessa Associazione. "Mettiamo a disposizione l’appartamento- prosegue – e i soci ne pagano anche le spese. Abbiamo iniziato con due ragazzi della Guinea, poi c’è stata una coppia, marito e moglie, dall’Afghanistan per un anno e ancora due studenti afgani".

"Con Mona - commenta il professor Federico Lenzerini – abbiamo dimostrato che, con l’impegno, la dedizione e la perseveranza, senza arrenderci di fronte alle difficoltà, si possono raggiungere risultati importanti. Nell’ambito dello sportello Just Peace, e con l’aiuto dell’intera comunità accademica, ci proponiamo di rinnovare costantemente il nostro impegno per far sì che quello di Mona non rimanga un caso isolato".