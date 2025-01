"Ospedale riferimento in Valdichiana Senese"

Secca replica dell’Asl Toscana Sud Est alla nota polemica della Cgil sulla situazione all’ospedale di Nottola: "L’ospedale ha un ruolo di primaria importanza nella rete ospedaliera aziendale, tanto da essere anche polo di attrazione per abitanti dell’Umbria e dell’alto Lazio – si spiega –. È il presidio ospedaliero di riferimento della Valdichiana Senese, territorio che ha un bacino di popolazione di circa 60mila abitanti e dove la presa in cura degli assistiti a domicilio da parte degli infermieri di famiglia e comunità risulta essere molto buona".

Seguono i dati di attività per il 2024: "Sono in linea con il 2023 – specifica l’Asl Toscana Sud Est –. Il numero degli interventi chirurgici, oltre 3600, non ha subito contrazioni e non sono presenti liste d’attesa per patologie gravi e urgenti. Il Pronto Soccorso, che rappresenta la punta di diamante dell’ospedale, ha visto recentemente importanti interventi di ristrutturazione per una risposta più funzionale".

E ancora: "Non si registra alcuna riduzione di dotazione organica ed è in atto una riorganizzazione dei servizi di trasporto sanitario per una risposta più qualificata. Sul fronte delle aggressioni ai professionisti, è da sottolineare come questo comportamento deprecabile vede oggi una risposta adeguata con l’immediata detenzione della persona che aggredisce i sanitari. Ci sono, inoltre – si aggiunge – una serie di progettualità che l’Asl sta mettendo in campo contro le aggressioni. Alla valutazione ci sono anche interventi di potenziamento della vigilanza, quindi l’ospedale di Nottola rappresenta un punto di riferimento qualificato e fondamentale per le risposte ai bisogni dei cittadini, dotati di attrezzature moderne e professionisti altamente qualificati e ricchi di esperienza e competenza".