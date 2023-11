’Oscar della sanità’ all’Asl Sud Est come Azienda Lean

La Toscana tra le Regioni che hanno incassato riconoscimenti al Lean Healthcare Award 2023, l’Oscar’ delle eccellenze sanitarie. Oltre 90 aziende sanitarie partecipanti da tutta Italia e 31 progetti finalisti su 222 in concorso. Nell’affollato certamen, si sono qualificati due istituti toscani: Asl sud est che ha vinto il premio com Azienda Lean e Fondazione Monasterio di Pisa che si è aggiudicata il MitraLean. Per quanto riguarda l’Asl Sud Est, le principali criticità a cui ha dovuto far fronte sono la dispersione territoriale, il bacino di utenza e le molteplici sedi produttive. Fra le strategie chiave messe in atto ci sono la riduzione necessaria della distanza fra processi di pianificazione e di erogazione servizi attraverso il decentramento, il passaggio a una logica in cui la produzione dei servizi segue la domanda e infine un pensiero snello in campo manageriale, la ‘lean production’.