Ortaggi nell’ex rifugio anti-aereo L’idea vincente di Benvenuti "Usati per la mensa comunale"

di Massimo Cherubini

Da magazzino per lo stoccaggio di materie prime a rifugio anti aereo durante la Seconda guerra mondiale. Oggi nei 186 metri del tunnel, che passano sotto il centro storico di Torrita di Siena, è stato installato un orto verticale. Un progetto realizzato dall’ingegnere Matteo Benvenuti, torritese doc, insieme al gruppo "Vertical Farm Italia". Un’azienda specializzata in questo settore che dà vita ad un impianto autosufficiente per la coltivazione sostenibile di ortaggi e micro-green. "Si tratta – si legge nella nota del Comune che annuncia l’inaugurazione del progetto per il prossimo 15 settembre – di uno dei pochi casi al mondo di ’indoor vertical farming’ sotterraneo. Cioè una produzione agricola condotta in un ambiente controllato, dove le specie vegetali sono disposte in pareti complete di luce e irrigazione e possono così crescere e fornire ortaggi. Nel caso torritese, i prodotti ottenuti saranno destinati alla mensa comunale". Un progetto reso possibile con l’avvenuto trasferimento (luglio 2022) della proprietà dallo Stato al Comune ed approvato dal Ministero della Cultura, Demanio e Soprintendenza, in quanto inserito "nell’opera di recupero che ha interessato l’ex rifugio antiaereo". Il resto del tunnel, adeguatamente ristrutturato, ospiterà inoltre un percorso dedicato alla trasformazione del territorio torritese, storicamente legato all’agricoltura, attraverso l’esposizione di manufatti, utensili e fotografie. Il progetto, approvato da Ministero della Cultura, Demanio e Soprintendenza, si è inserito nell’opera di recupero che ha interessato l’ex rifugio antiaereo, bene trasferito dallo Stato al Comune di Torrita di Siena grazie ad un accordo di valorizzazione stretto a luglio 2022.

La vertical farm e l’intero tunnel, a cui si accede da un ingresso appena sotto Porta a Pago e da un altro diametralmente opposto in Via Traversa Valdichiana Ovest, saranno inaugurati come detto venerdì 15 settembre alle 18.30, dopodiché saranno aperti a residenti, visitatori, gruppi scolastici, studiosi e a tutti coloro che vorranno scoprire in luogo storico un percorso che, a partire dalla dimensione rurale, giunge alla più innovativa tecnica agricola.