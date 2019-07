Belluno, 14 luglio 2019 - Il Soccorso alpino e speleologico del Veneto ieri è dovuto intervenire per salvare escursionisti in difficoltà. Alle 15.50 circa dalla Centrale del 112 è arrivata al Cnsas la segnalazione di un escursionista in difficoltà sopra l'abitato di Sottoguda, nel Bellunese. Scendendo dal sentiero numero 685, ormai nella parte terminale, l'uomo, 49 anni di Siena, aveva trovato una frana di fronte a sé e non era più stato in grado di proseguire. Dopo essere riusciti a geolocalizzarlo, una squadra del Soccorso alpino della Val Pettorina lo ha raggiunto e riaccompagnato a valle.

