Oratorio San Filippo Neri. I lavori sono terminati

Comunità Parrocchiale di Piancastagnaio, idee e riflessioni per il prossimo decennio. È questa la sintesi dell’assemblea aperta a tutti cittadini che si è tenuta all’ex circolo bocciofilo del paese guidata e coordinata dai due sacerdoti del paese Mons.Giampietro Guerrini e Don Francisco Xavier. Un momento di condivisione che Don Giampietro ha voluto dopo tre anni dalla sua nomina a parroco del paese. Segni positivi riscontrati mentre il lavoro dei volontari e degli operatori pastorali prosegue nelle tante attività della parrocchia e in particolare per quanto riguarda la catechesi ai bambini e agli adolescenti che quest’anno vede un’ aumentato numero di iscritti al catechismo (108 bambini). È l’oratorio parrocchiale San Filippo Neri però, nell’ex Hotel Capriolo acquistato dalla Parrocchia di Piancastagnaio, al centro delle comunicazioni del Parroco Don Giampietro. "Possiamo dire che i lavori dell’oratorio San Filippo Neri sono terminati – ha detto don Giampietro – e questo grazie alla popolazione che ha preso veramente a cuore e si è fatto proprio questo progetto che è di tutti. La copertura finanziaria del 75 per cento ottenuta con il contributo della Conferenza Episcopale italiana è stata pienamente supportata come Parrocchia dalla grande generosità della cittadinanza".

"Tutti – ha detto il parroco – si sono fatti solidali in tante maniere. Ad iniziare dalle tante ditte tutte del paese che hanno in diversi modi contribuito al progetto oratorio. Tante persone che hanno contribuito con particolari acquisti di materiale ed arredi per i locali dell’ex Hotel Capriolo ora oratorio Parrocchiale. Così come tante persone hanno contribuito anonimamente con gesti di solidarietà anche i più curiosi (offerte lasciate nella cassetta postale assieme a lettere di compiacimento per l’iniziativa). Vorremmo inaugurare l’oratorio, dal momento che è dedicato al nostro patrono San Filippo Neri, il prossimo 26 maggio festività patronale. Per l’occasione- ha detto Don Giampietro- abbiamo invitato il presidente della Conferenza Episcopale italiana , il Cardinale Matteo Zuppi che ha promesso la sua presenza in mezzo a noi. È un grande dono – ha detto Don Giampietro- per tutta la popolazione- ha concluso il Parroco-che rimarrà per tutti i pianesi".

Giuseppe Serafini