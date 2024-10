Operaio per produrre dolci. E’ prevista la formazione

1 ADDETTO RACCOLTA OLIVE - Azienda agricola a Castellina in Chianti cerca addetto alla raccolta delle olive. Contratto a tempo determinato, orario full time. Info: 3246006778.

1 OPERAIO PER PRODUZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI – Azienda di Monteroni d’Arbia cerca operario per produzione alimentare, movimentazione teglie e carrelli, impasti e materie prime, gestione rifiuti e pulizie macchinari, utilizzo di macchinari specifici previa formazione e affiancamento. Richiesta forza fisica e haccp. Contratto di lavoro a tempo determinato full time, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Richiesta autonomia negli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro in orario non servito da mezzi pubblici e disponibilità a straordinari e lavoro su turni in picchi produttivi. [email protected] o 0577/37081 (9-12,30/14-17.30).