Opera da riportare a casa. Poggibonsi fa quadrato per la Madonna di Gaddi

Tutta una comunità unisce le forze per "riportare a casa", in una copia, la Madonna con il Bambino di Taddeo Gaddi. L’originale è attualmente custodito alla Galleria degli Uffizi, ma si tratta di un’opera dalle origini poggibonsesi visto che il Maestro attivo nel quattordicesimo secolo, considerato a pieno titolo il migliore allievo di Giotto, realizzò il dipinto per la Basilica di San Lucchese, in particolare per l’altare della famiglia Segni nel 1355. La Pro Loco di Poggibonsi si è attivata presso il prestigioso Museo d’arte fiorentino (che accolse la Madonna con il Bambino di Taddeo Gaddi ormai centodieci anni fa, nel 1914), manifestando il proprio intento di "tornare in possesso" dell’opera, in copia, e di consegnarla proprio alla Basilica di San Lucchese, ovvero alla destinazione di partenza. Risposta affermativa da parte della Direzione degli Uffizi. Un sì che ha dato grande soddisfazione, come è facile comprendere, agli ambienti della Pro Loco e così la macchina organizzativa si è messa puntualmente in moto con il contributo di ognuno dei suoi principali attori. Uno studio specializzato di Firenze si dedicherà al prezioso lavoro di riproduzione e la Pro Loco adesso promuove una prima iniziativa di sostegno all’importante progetto, chiamando alla partecipazione la cittadinanza. In che modo? Con una conviviale sotto le stelle che non mancherà di ricevere le adesioni dei poggibonsesi. Sabato 1 giugno alle 20,30 la Piazza d’Armi del Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale ospiterà una grigliata. Un popolare menu a base di salsicce, rosticciane, fagioli, patate arrosto, cantuccini, Vin Santo, vino e acqua per un totale di venti euro a persona. Il ricavato, fa sapere la Pro Loco che ha voluto lo speciale evento per il territorio di Poggibonsi, servirà appunto per donare alla Basilica di San Lucchese la copia richiesta della rilevante tavola, a firma di Taddeo Gaddi, datata 1355.

Obbligatoria la prenotazione entro mercoledì prossimo 29 maggio, si spiega dalla Pro Loco, contattando uno dei seguenti numeri telefonici: 3935265930, 3337245654; 3355839 651, 3393418652.

Paolo Bartalini