Open day menopausa. Via alla prenotazione dei colloqui alle Scotte

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, il 18 ottobre, Fondazione Onda organizza l’(H) Open day sulla Menopausa. L’AouS partecipa con colloqui in presenza con il ginecologo e l’endocrinologo, grazie alla collaborazione tra l’ambulatorio sterilità e disturbi del ciclo della Procreazione medicalmente assistita, diretta dal professor Giuseppe Morgante, e l’Endocrinologia diretta dalla professoressa Maria Grazia Castagna. I colloqui si terranno il 18 ottobre dalle 11 alle 13 al lotto 5 piano 0, su prenotazione che può essere effettuata da domani allo 0577585904 o via mail a [email protected].