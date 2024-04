Pensionata strangolata in casa a Siena, chiesto l’ergastolo per i due imputati

Siena, 8 aprile 2024 – Il pubblico ministero Sara Faina ha chiesto l'ergastolo per i due ucraini, zio e nipote, accusati di rapina e omicidio pluriaggravato per l’assassinio di Anna Maria Burrini, 81 anni, pensionata strangolata in casa a Siena il 26 settembre 2022.

La pm ha anche chiesto l’isolamento diurno per 12 mesi per lo zio, 39 anni, accusato di essere l’autore materiale dell’omicidio, e 8 mesi per la nipote di 25 anni.

La pm Faina ha parlato di "malvagità dei suoi autori" di "azione predatoria barbaramente posta in essere" per impossessarsi di soldi e gioielli dell’anziana, che era solita affittare