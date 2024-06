Omaggio a Giovanni Falcone. Pannello artistico degli alunni del ’Salvetti’

A Colle inaugurato il pannello artistico dedicato a Giovanni Falcone. "Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola", questa una delle frasi più celebri del magistrato vittima della criminalità organizzata, per ribadire che l’antimafia siamo tutti noi con i nostri comportamenti quotidiani, il nostro impegno a dire no. La scuola secondaria di primo grado del primo circolo ’Antonio Salvetti’ ha deciso di allestire un pannello artistico dedicato al libro ’Per questo mi chiamo Giovanni’ dello scrittore Luigi Garlando.

All’inaugurazione è andata in scena una performance dell’attore Giovanni Guidelli, che ha recitato una lettera di Paolo Borsellino in occasione della veglia funebre per l’amico Falcone. Hanno partecipato anche la dirigente scolastica Danila De Angelis, gli insegnanti e gli studenti dell’Istituto. Il libro riprende i temi della legalità, della lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, dell’importanza della scuola come centro di formazione e di sviluppo di una coscienza civica. Il pannello è stato realizzato grazie al supporto dell’insegnante Maria Chiara Viviani, che con il gruppo del dipartimento espressivo artistico, arte e musica ha programmato molti rientri pomeridiani per realizzare l’opera.

Lodovico Andreucci