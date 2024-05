Oltre 30 quintali di prodotti in dono ai fragili

Sabato scorso presso il punto vendita Unicoop delle Grondaie è stato effettuata la tradizionale Raccolta Alimentare con la partecipazione dell’Emporio Solidale, evento che si ripete semestralmente. Per tutta la giornata i volontari della Croce Rossa di Siena, in collaborazione con i volontari della Misericordia di Siena, sono stati impegnati a raccogliere e smistare prodotti alimentari e non alimentari, grazie alla generosità dei clienti, che insieme alla loro spesa, hanno acquistato e donato i prodotti da destinare alle famiglie bisognose: carne in scatola, tonno, pasta, zucchero, sale, caffè, latte a lunga conservazione, ma anche olio d’oliva, legumi, prodotti per l’igiene personale e per la cura della casa verranno consegnati a destinatari nei prossimi giorni.

In totale sono stati raccolti 3.276,60 kg di prodotti di vario genere, suddivisi in 310 colli che poi saranno consegnati alle famiglie in difficoltà. Purtroppo inflazione, carovita e perdita del potere di acquisto, hanno aumentato l’emergenza alimentare e ampliato il bacini della povertà. Sono sempre più numerose le famiglie costrette a chiedere aiuti per mangiare, che si rivolgo alla Croce Rossa Italiana e alle altre associazioni per ricevere sostegno dal punto di vista alimentari.

Con questa iniziativa di solidarietà, il presidente Enrico Petrini ha concluso il suo mandato alla guida del Comitato di Siena della Croce Rossa Italiana. L’associazione si conferma un punto di riferimento per tutta la comunità senese: il successo della Raccolta Alimentare ne è la prova concreta.