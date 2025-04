’Olio in Cattedra’. Premio agli alunni della ’Lennon’

In paesaggi belli come quelli del territorio senese, spesso e volentieri i protagonisti sono gli olivi. Una pianta che ha i suoi signficati simbolici e che è apprezzata e fonte di ispirazione anche per le nuove generazioni. Lo dimostra ’Olio in Cattedra’, progetto educativo, che ha spento 20 candeline, promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio nelle scuole elementari e superiori. Tra i premiati di quest’anno, nella categoria ’Bimbo il Junior’ dedicata alle scuole secondarie di primo grado (il focus era "Caro amico, ti scrivo una CartOlina") ci sono le classi 2A e 2B dell’Istituto Comprensivo ’John Lennon’ di Sinalunga che, con l’elaborato "Sinalunga-Buenos Aires: l’olio Evo raccontato in cartolina", hanno ottenuto il secondo posto. L’idea dell’elaborato si basa su un incontro tra continenti, paesi e città molto lontani, che le parole hanno la capacità di unire. Le tre cartoline sono state indirizzate ad un bambino cresciuto in Toscana ma di origine argentine, Buenos Aiers e Sinalunga si sono specchiate l’una nell’altra e a farle sentire più vicine è stato il racconto dedicato ai luoghi, ai mestieri e alle tradizioni legate all’olio Evo.

Dunque l’olio extravergine di oliva e l’olivo visti anche come strumenti di unione, di comunicazione, di amicizia, le parole dell’olio come strumento di scambio cultuare. La premiazione di questa edizione di ’Olio in Cattedra’ è stato comunicato che si terrà mercoledì 7 maggio alle ore 10 a Firenze, presso Palazzo Medici Riccardi nella Sala Luca Giordano. "Riflettere sul significato delle Comunità dell’Olio – ha dichiarato Michele Sonnessa, presidente dell’Associazione – è un modo per rafforzare il nostro legame con la terra, con la pace e con i valori della cooperazione. Ne abbiamo sempre più bisogno".

L.S.