Oggi via ai saldi: "Alla ricerca di capi confortevoli e jeans"

Iniziano oggi i saldi invernali: "Di fatto i saldi – dice Marco Rossi, presidente regionale Fismo Confesercenti – restano un momento dal forte appeal sul consumatore e sull’esercente. Un tempo questo era l’unico momento di forti ribassi nel corso dell’anno, mentre oggi il calendario delle offerte è molto più ricco. Anche quest’anno si ripete l’anacronismo di una definizione impropria, visto che al 4 gennaio saranno passati appena 15 giorni dall’inizio dell’inverno: è il motivo per cui da anni chiediamo lo spostamento a fine febbraio. Rispetto ad un anno fa, la stagione rigida si è già fatta più sentire: per i prossimi giorni saranno più contesi gli assortimenti residui per pantaloni e calzature, mentre ci sarà più disponibilità per i capo spalla. Il trend del 2024 è stato la ricerca di capi confortevoli, pratici nell’utilizzo, e questo spiega la rinnovata attenzione per tutto ciò che è jeans".