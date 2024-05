Oggi mercato regolare nell’area Fortezza. Domenica la prima edizione straordinaria

Oggi, primo maggio, si svolgerà regolarmente il mercato in viale XXV aprile con il consueto orario dalle 7 alle 14. Lo ha stabilito la giunta, la settimana scorsa, insieme alle date di edizioni straordinarie e recuperi. E sempre questa settimana sarà anche la prima edizione straordinaria del 2024, domenica 5 maggio con orario dalle 7 alle 19. Domenica 3 novembre sarà, invece, recuperato il mercato festivo del successivo mercoledì 25 dicembre, con orario dalle 7 alle 14. Domenica 15 dicembre si svolgerà la seconda edizione straordinaria, con orario dalle 7 alle 19. Infine, domenica 29 dicembre sarà recuperato il mercato festivo di mercoledì 1 gennaio 2025, con orario dalle 7 alle 14. Gli operatori dei settori alimentare e piante-fiori potranno interrompere la vendita, con conseguente abbandono della zona di mercato, dalle ore 14, purché non venga creato disagio agli altri operatori e agli utenti. Era stata la Commissione di mercato, che si è tenuta lo scorso 28 febbraio, ad avanzare la richiesta di effettuare regolarmente il mercato mercoledì 1 maggio. Il nuovo calendario potrà subire variazioni in base al programma delle manifestazioni sportive.