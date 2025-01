Oggi l’inaugurazione dell’anno accademico e la lectio su ’I mille sicomori di Rafah’

Con la lezione ’I mille sicomori di Rafah. Per una storia globale della Palestina, umana e non umana’ tenuta da Paola Caridi si aprirà stamani alle 10.30 la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico all’Università per Stranieri. Paola Caridi è saggista e giornalista: dal 2001 al 2003 è stata corrispondente dal Cairo per Lettera22, associazione di cui è fondatrice e presidente; si occupa da oltre 20 anni di storia politica del mondo arabo ed ha ricevuto i premi Colomba d’Oro per la Pace (2013), Stefano Chiarini (2022) e Kapuściński per la scrittura (2024). "La lezione inaugurale - sottolinea il rettore Tomaso Montanari – sarà di Paola Caridi. Il suo profilo di acuta osservatrice del mondo arabo, la caratura di giornalista, la qualità di scrittrice e la sensibilità culturale e morale sono perfetti per ispirare il lavoro della nostra comunità accademica. La lezione sarà sulla storia della Palestina, luogo verso cui non possono non convergere gli sguardi di tutti coloro che si interrogano sulla nostra possibilità di rimanere umani". Interverranno poi la rappresentante degli studenti Rachele Matteucci, del personale tecnico-amministrativo Giulia Vivi e dell’osservatorio per la precarietà Cecilia Valenti.