Oggi il Villaggio della salute al Tartarugone. Screening, visite e manovre salvavita

E’ il giorno del Villaggio della Salute e degli screening oggi all’interno del programma del Festival della Salute, con visite e consulenze gratuite, dalle 9 alle 13 in piazza del Mercato. L’AouSenese sarà presente per le seguenti attività: screening per la prevenzione dei tumori della pelle a cura del professor Pietro Rubegni, direttore Dermatologia; screening per allergie ai pollini a cura del dottor Marco Saletti, responsabile Allergologia; Cardiologia dello Sport a cura del professor Flavio D’Ascenzi, responsabile Medicina dello Sport; screening per malattie autoimmuni del connettivo a cura del professor Bruno Frediani, direttore Reumatologia. L’Asl Sud Est, con Anpas Zona Senese, Croce Rossa Italiana e Misericordia di Siena, effettuerà gratuitamente il test per lo screening dell’Epatite C per i nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre1989: il test ’pungidito’ si esegue in pochi minuti, con risultato quasi in tempo reale. Presente anche il gazebo di Federfarma con alcuni screening gratuiti, densitometria, spirometria, dermatoscopia, test ematici. Infine screening cardiologico, BLSD e manovre salvavita con defibrillatore e controlli elettrocardiografici a cura di Croce Rossa e Siena Cuore.