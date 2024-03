Oggi e domani torna Fashion Weekend

Come da tradizione a Poggibonsi, nel weekend che precede la Pasqua, negozi aperti in via Maestra. In programma oggi e domani Fashion Weekend, manifestazione con la quale i commercianti del centro svelano le nuove collezioni e le novità della stagione Primavera Estate 2024. I negozi si distingueranno nell’occasione per gli allestimenti a tema primaverile: un progetto a cui aderiscono gli associati del Centro Commerciale Naturale Via Maestra. Un vero e proprio contest organizzato dall’associazione Viamaestra in collaborazione con Valdelsa.net. Sarà premiata la vetrina non solo più bella, ma anche più originale tramite una giuria selezionata per l’evento. "Un nuovo modo di realizzare il Fashion Weekend, offrendo ai commercianti l’opportunità, attraverso le vetrine, di creare un percorso fatto di colore, fantasia, allegria", la presidente dell’associazione Viamaestra Centro commerciale naturale, Laura Martelli (nella foto). Che aggiunge: "Il Fashion Weekend è l’avvio della nuova stagione, ma mai come quest’anno segnerà il punto di partenza di una programmazione densa di iniziative indirizzate a bambini, ragazzi e famiglie che ci auguriamo porti tanta gente nel centro di Poggibonsi".