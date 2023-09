Oggi e domani scatta il Festival del Gin Presenti 21 produttori da tutta Italia

Questa volta sul podio più alto sale il liquore Gin. Al posto della Vernaccia. Prima nazionale del ‘Festival San-G’ da oggi alle 17 nella Rocca fino a domani in onore a questo storico distillato che sarà abbinato a qualsiasi piatto di casa nostra. Una kermesse a tutto tondo. Di tutto di più. Fra musica, bicchieri al gin scintillanti, stuzzichini, giochi bendati per riconoscere gli abbinamenti, musica sottofondo e molto altro. Tanto. Per la regia e la messa in scena di questo singolare festival al Gin dal progetto dei giovani della libera e volontaria associazione Controcultura. Ma c’è dell’altro perché dietro il banco della vetrina al Gin, in tutti i modi e per tutti i gusti, a dare lezioni sarà il giovane barman, per non dire il numero uno dei ‘sommellier al Gin, Lorenzo Borgianni il popolare ‘Gingegner’ di Controcultura che rappresenta l’anima sia della associazione delle torri sia del secolare distillato dal soave profumo del ginepro che, per dodici anni ne ha studiato ogni particolare di abbinamento con ogni piatto e continua a proporre ricette al Gin da dietro il banco, il barman di famiglia Lorenzo il Gingegnere per dirlo come tutti alla Cisterna nel cuore del centro storico di San Gimignano. Tanto per sgombrare ogni dubbio Lorenzo Borgianni ha già collezionato amici da tastiera per oltre 110mila follower dalla pagina di instagram. Tanta Roba. Complimenti. In questo primo festival al Gin di San Gimignano sono presenti 21 produttori da tutta Italia.

Romano Francardelli