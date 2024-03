Oggi a Siena passa la Tirreno-Adriatico. Modifiche ad orari e percorsi dei bus

Autolinee Toscane informa che oggi per consentire lo svolgimento della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, vi saranno modifiche nel servizio di trasporto pubblico. A Siena dato che sarà disposta la chiusura delle vie interessate alla gara nella fascia oraria dalle 10.30 alle 12, la chiusura interesserà alcuni servizi per circa 30 minuti: via Fiorentina (alle 11.20); viale Sclavo, viale Mazzini, via Beccafumi, via Peruzzi e via Aretina (ore 11.30) e a Taverne alle 11,40. Nella fascia di chiusura al transito, le linee subiranno ritardi e adattamenti di percorso. Per la chiusura di via della Stufa dalle 10 alle 12 saranno modificati i seguenti servizi urbani: sulla linea s7 saranno soppresse le corse dalla Stufa Secca delle 9,57-10,27-10,57-11,27, da Montarioso delle 10,24-11,24, da Montecelso delle 10,52 e 11,52; sulla linea s19 saranno soppresse le corse dalla Stufa Secca delle 10.07-10.37-11.07-11.37, da Ravacciano delle 10,15-10,45-11,15-11,45. Inoltre, le linee provenienti dalla parte Nord della città effettueranno modifiche al percorso: le linee s35 delle 10.50 e s36 delle 11 con partenza da piazza Gramsci, raggiunta via Sauro effettua deviazione su Strada di Pescaia-Colonna San Marco– uscita Siena Nord.