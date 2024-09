Ofelia è la ’reginetta’: "Voglio andare lontano. Dopo Miss Toscana ora punto a Miss Italia"

E’ raggiante. Consapevole che la grande avventura continua con Miss Italia anche se il traguardo raggiunto è già di quelli che rimangono nell’Albo d’oro. E resterà scolpito per sempre nella sua memoria. Ofelia Passaponti, senese di 24 anni, si gode

la corona di Miss Toscana conquistata domenica sera in una piazza di Castelfiorentino gremitissima e con pieno merito. Una lunghissima e intensa estate di sfilate culminata con la vittoria più bella.

"Un successo – spiega Passaponti – che mi riempie di gioia e di orgoglio. Non credevo di vincere, sono sincera. Tra le 26 finaliste c’erano tante ragazze bellissime. Ho vissuto una serata carica di adrenalina come lo sono state quelle in cui ho sfilato in questi mesi. Oltre alla bellezza bisogna far capire alla giuria e alla gente cosa si ha dentro: gli stati d’animo, le aspirazioni, gli obiettivi per il futuro. E penso di esserci riuscita".

Ofelia, a chi dedichi questa fascia prestigiosa di Miss Toscana?

"Alla mia famiglia in generale, ai miei nonni che mi hanno seguito

con affetto come tutti i parenti. In piazza a Castelfiorentino c’erano mamma Paola, babbo Alessandro, mia sorella Sofia e mio cognato Gian Marco. Purtroppo non poteva esserci il mio ragazzo Federico Casoni che era impegnato con la squadra di basket per cui gioca a Ravenna. Ma l’ho sentito subito per telefono. Anche lui era felicissimo".

C’è stato molto equilibrio nelle valutazioni della giuria, segno che eravate in parecchie a contendervi il titolo.

"Il gruppo toscano è davvero valido. Siamo anche molto unite anche se giustamente ci sono le ambizioni personali di ciascuna che sono legittime. Io ho molto legato con Matilde Gonfiantini di

Prato. E’ una ragazza molto matura come me , io e lei che abbiamo 24 anni siamo quelle anagraficamente più esperte. E poi siamo dello stesso segno zodiacale, i Gemelli".

Ora le pre finali nazionali a Numana nelle Marche, la sicurezza di frequentare l’Academy di Miss Italia e la speranza di arrivare alla finalissima per il titolo più ambito.

"Il percorso è ancora lungo e difficile ma questo successo mi garantisce una carica incredibile. Io cercherò di essere sempre me

stessa. Di raccontarmi, di spiegare cose è stata sin qui la mia vita

che dopo quell’incidente stradale che ho avuto a 19 anni vivo in modo più leggero ma al tempo stesso riflessivo. Le difficoltà non mi spaventano. Sono state settimane faticosissime ma sono pronta. Saremo complessivamente in dieci del Granducato nelle Marche e vogliamo arrivare il più lontano possibile".

Ofelia Passaponti ha ricevuto anche la benedizione della Miss Italia in carica, la piemontese Francesca Bergesio che l’ha premiata insieme alla sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì. "Ofelia – dice Francesca Bergesio – è una ragazza molto carina e matura. E’ sicura di se stessa ed è bella dentro oltre che a livello esteriore. Ha tutte le carte in regola per fare bella figura anche a Miss Italia". E’ l’augurio di tutti.