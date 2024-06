Ofelia è la nuova. Miss Ginestra. Fiorentina

Ofelia Passaponti 23 anni, studentessa senese nata nel segno dei gemelli è la nuova Miss Ginestra Fiorentina. La fascia l’ha conquistata al termine di una bella e partecipata serata di festa nell’ambito del cartellone dell’Antica Fiera della Ginestra. Venticinque le ragazze in gara per questa seconda selezione del cartellone elaborato da Syriostar, società concessionaria di Miss Italia per la nostra regione, che porterà ad agosto alla semifinale e alla finalissima di Miss Toscana. Alessio Stefanelli, con la collaborazione di Giovanni Rastrelli, sta predisponendo un bel cartellone che toccherà molte province.

Grazie a questa fascia, Ofelia si qualifica direttamente alla semifinale regionale in programma il 4 agosto a Siena.