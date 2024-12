Occupava suolo pubblico senza permesso

 stato chiuso per dieci giorni un locale finito nel mirino per indebita occupazione del suolo pubblico. L’ordinanza di chiusura è stata disposta dal sindaco visto che l’esercizio di somministrazione alimenti e bevande avrebbe occupato il suolo pubblico all’interno del centro storico di Siena per fini di commercio e senza alcuna autorizzazione rilasciata dal Comune. Alla violazione della norma, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione dell’occupazione abusiva consegue la chiusura dell’esercizio da un minimo di cinque giorni fino al completo ripristino del luogo.