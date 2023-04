Obiettivo Pigio 2023 Il bando per gli artisti

Pigio 2023: via al bando per la selezione degli artisti che realizzeranno i due Boccioni (per il Pigio e per il Pigio Lady) e lo zipolo - riconoscimento per la migliore sfilata - che saranno messi in palio dall’Associazione dei Rioni di Poggibonsi per la prossima edizione della competizione della pigiatura dell’uva, in programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre nell’area del Parco Urbano (nella foto le finali del 2019). Gli organizzatori lanciano dunque l’appello, rivolto non solo ad artisti di Poggibonsi vicini all’universo del Pigio, ma a chiunque voglia offrire il proprio contributo alla festa attraverso le varie espressioni d’arte applicate ai premi da assegnare ai vincitori nelle singole categorie.

Le proposte potranno essere consegnate ai referenti dell’Associazione dei Rioni – la presidente Martina Angiolini, il vice presidente Giuseppe D’Angelo – oppure inviate per mail a questo indirizzo: [email protected] La scadenza in ogni caso è fissata per il giorno 12 giugno e tra i requisiti da tenere in considerazione da parte dei candidati c’è la rappresentazione ben visibile sul Boccione dei colori dei sette Rioni di Poggibonsi, ovvero Borgaccio, Centro, Chiesina, Cimamori, Falco, Orti, Romituzzo. Durante l’Aperitivo dei Rioni, evento che si svolgerà dopo il 20 giugno, la presentazione delle bozze, mentre le opere vere e proprio saranno svelate in occasione della cena della vigilia del Pigio, in agenda per il 22 settembre. Intanto stasera, presso la Sala La Ginestra in via Trento, i Rioni di Poggibonsi danno vita a una speciale cena Anni Venti.

Paolo Bartalini