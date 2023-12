’O gioco o do noia’ L’allegria in un quaderno

Disegni da colorare, giochi, come semplici cruciverba e rebus, parole da trovare, puntini da unire: ‘O gioco o do noia’ è tornato, per far divertire piccini e grandi. La seconda edizione del ‘quaderno’ realizzato da Marianna Gepponi, edito da Il Leccio, ‘debutterà’ oggi, al Mercato nel Campo, nello stand allestito dalla casa editrice. La grande novità è che il volume, stavolta, non avrà come protagonista soltanto Siena e le sue tradizioni: valicherà le mura per andare a ‘toccare’ i luoghi più belli e suggestivi del territorio.

"Dopo il successo della prima edizione – ha spiegato Carlo Covati de Il Leccio –, con 1000 copie vendute, abbiamo deciso di replicare. Si tratta di una pubblicazione formativa: Con ‘Gioco o do noia’ i bambini hanno la possibilità, divertendosi, di scoprire tante curiosità sulla città e, nella seconda edizione, anche di paesi, conosciuti ovunque, che fanno parte della provincia, da Poggibonsi a San Gimignano, dalla Valdorcia al Chianti".

"Il bello della pubblicazione – ha aggiunto Covati – è che è rivolta a bambini dagli 8 ai 12 anni circa, ma piace anche agli adulti, ai genitori, ai nonni che giocano e passano tempo con i ragazzi. Si creano, con il quaderno, interazioni e partecipazione". L’obiettivo di ‘O gioco o do noia, giochi e passatempi per cittini curiosi’ è quello di far conoscere ai più giovani (e non solo), paesi, luoghi e paesaggi vicini, ma magari sconosciuti. Attraverso una pubblicazione cartacea in un mondo digitalizzato, dove i rapporti intergenerazionali rischiano sempre più di scomparire. Le novità de il Leccio, però, non si fermano qua: alla casetta in piazza del Campo, oggi e domani, in occasione del Mercato, verranno regalati degli sticker a forma di spennacchiera. Piccoli oggetti stilizzati a testimonianza del forte legame tra la casa editrice, la città e il mondo del Palio, tema pilastro anche dell’album ‘FiguriAmoci-Siena’, giunto in questo 2023 alla quinta edizione, con protagonista il fantino (per gli appassionati del ‘celo, celo, manca!’ ci saranno presto delle belle sorprese). E, tra le varie pubblicazioni esposte in Piazza, anche dei tamburi-contenitori realizzati con la grafica di Guido Bellini.

A.G.