Nuovo Piano strutturale. Fratelli d’Italia è critico

"Mancanza di innovazione nel Piano strutturale". In Consiglio comunale a Poggibonsi, Fratelli d’Italia considera il Piano "quasi identico al 2014". Il gruppo di opposizione, formato da Maria Carolina Roselli, capogruppo, e da Gianni Martinucci (foto), vicepresidente del Consiglio comunale, ha voluto rimarcare le "occasioni perse" dalle precedenti amministrazioni, indicando a titolo di esempio le Piaggiole, "che potevano essere spazi da riqualificare".

Evidenziate anche le situazioni delle aree industriali, in particolare Drove e Fosci, "totalmente preda dell’incuria e del degrado", aggiungendo che nella superficie Fosci, "vi è bisogno di differenziare le destinazioni d’uso per permettere di realizzare, alle imprese presenti, edifici commerciali oppure depositi". Proseguono i consiglieri di FdI: "Spesso infatti, per mancanza di spazio sufficiente, le aziende sono costrette a spostare gli impianti produttivi e commerciali altrove".

FdI ha poi sottolineato "la necessità di ampliare le zone residenziali, prevedendo come possibili aree Bellavista, Drove, Gavignano o il recupero di via Spartaco Lavagninii", pensando anche "a un piano di recupero di Borgaccio, Cimamori e Romituzzo, che stanno conoscendo lo spopolamento per il deterioramento di molti edifici". La proposta di FdI? "Incentivi per permettere ai privati una ristrutturazione degli appartamenti".

Infine, FdI ha ricordato la mozione sull’implementazione dell’area camper e il declino del centro, "auspicando che la collaborazione tra Barberino Tavarnelle e Poggibonsi porti a una relazione proficua".