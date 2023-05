Nuovo incidente per il Pollicino Vetro in frantumi

Non si contano più gli incidenti avvenuti in cima

a Fontebranda, dove il Pollicino gira per andare in piazza Indipendenza. Questa volta, era il primo pomeriggio

intorno alle 15, il problema

si è verificato mentre il bus scendeva in Fontebranda. Svoltando avrebbe urtato contro il muro per cui il finestrino è esploso andando in pezzi, come testimoniavano i frammenti rimasti in terra. Un grande spavento per i passeggeri, fortunatamente non molti, che si trovavano all’interno. Nessuno è rimasto ferito, idem i pedoni che si trovavano lì. Secondo una prima ricostruzione il mezzo, che è poi stato cambiato, ha avuto un problema tecnico.

Sul posto la pulizia municipale.

Code chilometriche invece nella zona nord della città, compresa la rotonda dello Stellino, perché c’è stato un incidente sulla ’Palio’, un tamponamento senza gravi conseguenze. Se non per il traffico anche in città.