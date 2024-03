Nuovo impianto di riciclo alle Cortine. Taglio del nastro anche per il biodigestore

Domani alle 12,30 l’inaugurazione dell’impianto di riciclo delle Cortine, nel comune di Asciano. Le Cortine è l’impianto - di Sienambiente – di riferimento del territorio per la valorizzazione delle raccolte differenziate e la produzione di biometano. Il revamping ha di fatto riguardato e ammodernato l’intero impianto, in cui sono lavorate tutti i rifiuti frutto delle raccolte differenziate e grazie alle più moderne tecnologie verrà incrementata la quantità e la qualità di rifiuti da riciclare riducendo in modo drastico i conferimenti in discarica, dal 20 al 5%. Nella mattinata verrà presentato anche un innovativo sistema di cattura della CO2 a fini alimentari. Nell’occasione ci sarà la possibilità di visitare l’impianto e seguire la presentazione dei lavori. Sarà inaugurato inoltre il nuovo biodigestore realizzato all’interno: a regime, l’impianto tratterà 41mila tonnellate l’anno di rifiuti biodegradabili, la cosiddetta forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani), proveniente dalla raccolta differenziata della provincia. Questi rifiuti, grazie al processo di biodigestione anaerobica, verranno utilizzati per la produzione di circa 2,5 milioni di Nm3/anno di biometano, pari al fabbisogno annuo di 1.800 famiglie.