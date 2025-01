Nuovo dg Asl, via libera dalla conferenza dei sindaci nell’incontro con Giani

"Abbiamo espresso un parere favorevole e apprezzamento per la scelta, per il curriculum e il percorso professionale di Marco Torre". Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille e presidente della Conferenza dei sindaci dell’Asl Toscana sud est, parla alla fine dell’incontro con il presidente della Regione Eugenio Giani, collegato in video da Arezzo. Sul tema, nei giorni scorsi, aveva sollevato perplessità il Comune di Siena (insieme a Fratelli d’Italia) soprattutto per il metodo seguito. Giani è andato per la sua strada dopo le dimissioni del dg D’Urso, incontrando gli enti solo nei tempi e modi previsti dalle procedure, in attesa del voto finale della commissione sanità del Consiglio regionale in programma mercoledì 22. Un voto che ufficializzerà la nomina.

"Al presidente Giani – afferma ancora Gugliotti – abbiamo raccomandato presenza e attenzione alle aree interne, a sostegno del nuovo direttore generale. Affrontiamo un periodo particolarmente intenso, tra investimenti Pnrr e nuova organizzazione della sanità territoriale. E ora più che mai è necessario non distogliere l’attenzione dalle piccole realtà".

Gugliotti ricorda anche il lavoro del dg D’Urso, "dagli innegabili risultati, in un momento molto particolare. Anche per questo le aspettative sono molto alte. Del nuovo direttore generale Torre ci riferiscono, oltre alla grande competenza, anche una spiccata capacità al dialogo e al lavoro di squadra. Siamo pronti quanto prima al confronto, per prendere da subito in mano tutti i dossier che riguardano la sanità dei territori dell’Asl Toscana sud est".

