Nuovo Club Alcologico fondato da due comuni

I Comuni di Gaiole in Chianti e Castelnuovo Berardenga annunciano l’apertura di un nuovo Club Alcologico Territoriale nel territorio chiantigiano, attivo ogni martedì alle 18 al circolo Arci di Geggiano. Il Club, promosso nell’ambito della rete Arcat Toscana Odv, si ispira al metodo ecologico-sociale elaborato dal professor Vladimir Hudolin e rappresenta una concreta opportunità di promozione, supporto e cambiamento per persone con difficoltà legate all’alcol, al gioco d’azzardo, all’uso problematico dei social e ad altri stili di vita disfunzionali.

"Poter contare su un Club Alcologico nel nostro territorio – afferma Emanuele Giunti, assessore alle politiche sociali del Comune di Gaiole in Chianti - significa costruire una rete di supporto reale e accessibile per le persone che vivono situazioni di difficoltà".

"È un servizio – prosegue – che risponde a bisogni profondi, spesso silenziosi, e che restituisce dignità, ascolto e strumenti concreti per il cambiamento".

"Con grande soddisfazione accogliamo la nascita del nuovo Club Alcologico Territoriale La Strada – Camminiamo Insieme nel territorio del Chianti. – commenta Arcat Toscana - Questo nuovo presidio rappresenta non solo un’opportunità concreta per affrontare insieme fragilità legate all’alcol, al gioco d’azzardo e ad altri stili di vita, ma anche un segno tangibile di come le comunità possano rispondere con forza, coesione e umanità ai bisogni più profondi delle persone. L’approccio ecologico-sociale che ispira i nostri Club pone al centro le famiglie, la responsabilità condivisa e il valore delle relazioni, restituendo dignità e speranza a chi spesso si sente solo".