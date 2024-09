Nuovi marciapiedi. Cantieri in via Romana

Prossimi a diventare realtà i nuovi marciapiedi a Staggia Senese, in particolare lungo la via Romana, la strada principale che attraversa per intero la frazione poggibonsese. Lavori molto attesi dalla comunità, per ragioni di sicurezza dei pedoni e anche per i temi legati al decoro, trova adesso riscontro in uno stanziamento di risorse pari a 56mila euro da parte della Provincia di Siena per effettuare un intervento che è appunto di competenza dell’ente provinciale. A dare l’annuncio la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, intervenuta nel corso di un incontro con la comunità staggese inserito nel programma della locale Festa de l’Unità, alla presenza anche dei componenti della giunta comunale. I quali hanno risposto alle domande del pubblico in merito ad alcuni degli aspetti che più stanno a cuore proprio alla gente del luogo. Una operazione più volte richiesta, nel corso degli anni, dagli abitanti di Staggia Senese. In più di una occasione i residenti si sono pure rivolti al nostro giornale per evidenziare i problemi dovuti a marciapiedi dissestati - e motivo, per questo, anche di pericolo di cadute per gli stessi pedoni - in alcuni punti strategici di via Romana. Dal profilo anagrafico, tra l’altro, la popolazione staggese è caratterizzata da un’ampia fetta di ’over’. Più che mai necessario, quindi, il ricorso a una soluzione all’annoso problema dei marciapiedi, per andare incontro anche alle esigenze della terza età. Un piano a cui si unisce l’illustrazione del progetto, frutto della collaborazione di più soggetti, dedicato alla prevista riapertura di un punto prelievi a Staggia Senese, presso gli spazi all’interno della sede della locale Misericordia, due giorni alla settimana.

Paolo Bartalini