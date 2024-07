Nuove perdite d’acqua. Proteste a Poggibonsi

La rete idrica di Poggibonsi continua a fare brutti scherzi. Ancora perdite provocate dalla rottura delle tubazioni dell’acquedotto. Nella mattinata di ieri ce ne sono state due: una in via Redipuglia e l’altra in via dei Cipressi. Sono stati gli stessi abitanti a segnalare il problema alla polizia municipale del comando cittadino, che ha subito avvertito Acque spa, il gestore della rete idrica. Episodi analoghi sono accaduti anche di recente e regna un certo malumore tra i residenti, visto che spesso per riparare i guasti viene interrotta temporaneamente l’erogazione di acqua, con disagi facilmente immaginabili nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.

L’acqua stavolta non è mancata, ma ci sono state ugualmente proteste. Le polemiche si trascinano da anni. Per spegnerle bisognerebbe risolvere il problema delle perdite alla radice, sostituendo l’intera rete idrica. Cosa però impossibile per motivi economici. Da qualche anno a questa parte a Poggibonsi e nelle varie frazioni sono stati rifatti centinaia di metri di tubazione, con investimenti di qualche milione di euro. Tra gli interventi più importanti, quelli nei borghi Poggiagrilli, Gavignano e Lecchi. A Lecchi, per esempio, è stato sostituito oltre un chilometro di tubi. Per non parlare degli altri lavori realizzati nel centro abitato di Poggibonsi, tra cui viale Marconi. La situazione è migliorata, ma ancora, purtroppo, non ci siamo. Per alzare il livello del servizio idrico Acque spa ha programmato a Poggibonsi e in Valdelsa un investimento di 30 milioni di euro. Un maxi-progetto con l’obiettivo di prevenire la siccità e che riguarderà anche la Montagnola con nuovi serbatoi, nuove tubazioni, nuovi centrali.