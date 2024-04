Nuove mappe e pannelli. Scoprire il territorio ora è più facile per i turisti

Con la ripresa della stagione turistica ormai alle porte, Poggibonsi rinnova la segnaletica per valorizzare adeguatamente monumenti e luoghi d’arte. Un importante progetto di restyling che si lega alla nuova veste dell’ufficio turismo presentato in municipio alla presenza delle associazioni del territorio e di oltre ottanta bambini dei due comprensivi cittadini. Gli alunni hanno partecipato a un laboratorio interattivo curato dall’illustratrice e autrice del libro guida ’O gioco è do noia’ (edizioni Il Leccio) Marianna Gepponi. Obiettivo: coinvolgere i più piccoli nella conoscenza del territorio e delle sue bellezze coltivando così il rispetto verso il patrimonio storico-artistico presente. Scendendo nei particolari del rinnovo della segnaletica turistica, sono stati installati 45 nuovi cartelli in varie zone della città. Sono stati inoltre introdotti dei pannelli di grandi dimensioni (in particolare nei punti di accesso al centro della città per indirizzare verso l’ufficio turistico e palazzo pubblico) e sostituiti altri. Il pannello più grande, di 2 metri e mezzo per un metro e mezzo, è stato posizionato all’uscita della stazione ferroviaria. Si tratta una mappa del territorio con i principali siti di interesse, la presentazione della città in doppia lingua, foto e luoghi rappresentativi. Nuova veste anche per l’ufficio turismo comunale, che dal 2023 è presente all’interno della piattaforma Make Iat, un sistema per la gestione in rete degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (Iat) realizzato da Fondazione Sistema Toscana. L’ufficio, nella sua sede all’Accabì, è stato riorganizzato anche per integrare la nuova strumentazione digitale di cui è dotato. "L’intento è proseguire sulla strada della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e potenziare la capacità di sviluppare strategie di promozione integrata sul territorio – spiega l’amministrazione comunale –. Il progetto si inserisce nel percorso di promozione realizzato negli anni, fatto di signficativi investimenti come il restauro della Fortezza e l’Archeodromo. Un percorso che negli anni è stato caratterizzato da un trend positivo che si è arrestato solo con la pandemia. Nel 2023 Poggibonsi ha recuperato e superato i dati del 2019 segnando un +72% sulle presenze rispetto al 2014 (oltre 80.000 in più) e un +80% sugli arrivi (oltre 34.000 in più)".