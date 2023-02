Nuove fognature di Abbadia Si parte a marzo con i primi stop

Presto, entro il prossimo mese di maggio, il via ai lavori di rifacimento della rete fognaria di un importante zona dei Abbadia San Salvatore. Un anno, se tutto fila per il verso giusto. Per i lavori che interesseranno piazza della Repubblica, durata complessiva prevista, cinque mesi ( la viabilità sarà comunque garantita); via Matteotti e piazza Gramsci, per un tempo complessivo in questi due casi di circa tre mesi, con periodi alternati di chiusura e apertura alla viabilità. I cittadini, gli esercenti, di questa zona sono attesi a mesi difficili. Ma indispensabili per mettere fine al ripetersi di allagamenti e disservizi fognari perché le fogne è come se non ci fossero.

Il primo intervento, durata prevista quaranta giorni, è programmato in via Rosmini. Il progetto, che ha un costo complessivo di oltre due milioni di euro sostenuti da Acquedetto del Fiora comune con il contributo dell’Autorità delle Acque - è stato esposto ai cittadini, nel corso di una pubblica assemblea. Dall’assessore Niccolò Volpini, da Sergio Rossi e Manuela Bonsignori (entrambi di Acquedotto del Fiora). Come detto l’intervento prevede il rifacimento delle fogne (acque bianche e nere) e le tubazioni dell’acquedotto delle zone indicate. I lavori sono associati a un’importante riqualificazione urbana, divisi in varie fasi per ridurre al minimo i disagi - legati anche alla viabilità - per chi abita e lavora nelle strade interessate.

Massimo Cherubini