Nuove carriere per i presidenti del Monte

Pino Di Blasio

Personalmente non avevo nessun dubbio sul fatto che Patrizia Grieco, presidente di Banca Mps fino al 20 aprile, venisse indicata per un altro consiglio d’amministrazione importante. Per lei parlavano il suo curriculum, i suoi precedenti e anche i tre anni al Monte, vissuti pericolosamente in mezzo a diverse tempeste. Salire al vertice di Rocca Salimbeni continua ad essere una spinta per la carriera. Alessandro Profumo arrivò che era già esperto, uscì per guidare un colosso come Finmeccanica-Leonardo. Massimo Tononi durò una sola stagione, ora è presidente di Banco-Bpm ed è stato riconfermato. Piercarlo Padoan non è stato presidente, ma da ministro ha dato vita al Monte dei Paschi di Stato. E’ salito più in alto, in cima alla torre di UniCredit.