Nuova vita alla piscina : "Il nostro sogno si avvera"

Ventuno anni e un gran desiderio di mettersi in gioco con determinazione. Due fraterni amici, Lorenzo Coccheri e Gabriele Gallo, poggibonsesi, creano una società per la gestione di una piscina. Una struttura privata nel territorio di Castellina in Chianti.

"Siamo uniti anche dalla pratica degli sport d’acqua, dalla passione per il nuoto, la pallanuoto, i tuffi – raccontano – oltre che dall’essere colleghi in questo specifico campo di azione, ognuno con le sue mansioni, da bagnino e da conduttore dell’impiantistica tecnica. Adesso la volontà di intraprendere una nuova avventura sempre nello stesso settore, però con un marchio tutto nostro: Criystalswim srl". Lavori in corso per arrivare pronti allo start della stagione di Vallechianti, il nome della superficie con annessi la vasca, il bar tavola calda, l’area di sosta per chi viaggia in camper tra la Valdelsa, Siena e i paesaggi circostanti.

"Una volta visitato il luogo - affermano i due giovani gestori - ci abbiamo pensato su, ma un attimo appena. Non ci è voluto tanto per giungere alla decisione. Un sogno che si realizza, un amore a prima vista nei confronti di quei panorami incantevoli, di quegli scenari disegnati dai centri immersi nelle colline del Chianti. Uno spazio dalle notevoli potenzialità anche in materia di accoglienza a vantaggio del pubblico".

Con un obiettivo da tenere presente: "Abbiamo in animo di aggregare intorno a questo speciale ambiente le persone del comprensorio e non solo, invogliandole a tornare, nel tempo. Sempre che trovino il giusto gradimento, come è naturale, nei nostri servizi. Ne offriremo molti, a beneficio delle varie fasce di età, e saranno accessibili a chiunque, anche attraverso la ristorazione serale: costruiremo a tale proposito una veranda". Una realtà in pieno movimento..."Sì, anche per le proposte che abbiamo in mente per l’ospitalità nel dopocena di quanti sceglieranno Vallechianti. Un programma che si lega pure all’idea di avere un qualcosa per noi nel futuro, per aprirci una strada in una attività che deriva dalla genuina predilezione per lo stare in acqua".

Alla base dell’intero progetto, un chiaro principio secondo Lorenzo Coccheri e Gabriele Gallo: "Vallechianti si presenta al pari di un percorso in continua evoluzione nel rispetto delle normative e del verde, in virtù delle competenze di addetti e partner dell’iniziativa". Non mancano, infine, i ringraziamenti: "Ai nostri predecessori, Ettore e Samuel, che ci hanno ceduto il testimone nel migliore dei modi, e alla proprietà - concludono - per la fiducia che ci ha accordato".

Paolo Bartalini