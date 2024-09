Nuova sede per la Scuola di fumetto

La Scuola di fumetto e scrittura di Siena inaugura domani alle 19 la nuova sede, in viale Vittorio Veneto 41, presentando le nuove proposte di corsi e attività. Dopo i laboratori estivi che si sono svolti negli spazi dell’Area Verde Camollia, ripartono i corsi autunnali per gli appassionati di fumetti e di scrittura. Percorsi indirizzati ai più giovani che si avvicinano al tema per la prima volta, proposte rivolte a chi già ha avuto le prime esperienze e vuole inoltrarsi in modo più professionale nel mondo dell’editoria, occasioni adatte a ogni età per incontrarsi a parlare di libri e di storie. "L’obiettivo – afferma il fondatore e direttore, Daniele Marotta – è che il posto diventi un centro di incontri, presentazioni, appuntamenti, in cui dar voce alle tante realtà del tessuto sociale e culturale cittadino". Proseguono intanto i preparativi per Siena Comics for Kids, festival dedicato al fumetto per ragazzi che il 5 e 6 ottobre la Scuola porterà in Fortezza.