Nuova lottizzazione, l’accusa in consiglio di Rosso, FdI: "Scempio paesaggistico, la giunta Nepi intervenga"

Si è tenuto ieri il consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga dove Lorenzo Rosso, capogruppo di Alleanza per Castelnuovo e dirigente provinciale e nazionale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione urgente sull’ipotesi di distruzione di "mille metri quadri di splendido bosco – si afferma in una nota – per far posto a una colata di cemento e una nuova lottizzazione per nuove abitazioni a San Giovanni a Cerreto". Per Rosso, l’area interessata "con delibera regionale 9285 del 11.7.74 è invece destinata a ’verde pubblico di quartiere’ ed è soggetta a vincolo idrogeologico". Nei giorni scorsi, si annuncia, "è stata firmata una petizione da 24 famiglie residenti nella zona". Rosso chiede "cosa intende fare la giunta Pd di Nepi per fermare tale scempio paesaggistico attuando al contempo tutta una serie di atti volti a scongiurare tale evento".