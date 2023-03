Nuova isola ecologica ai Cappuccini, scompare cassonetto a Costalpino

Nuove isola ecologica in Strada dei Cappuccini: nella settimana fra il 13 e il 18 marzo verrà effettuata la ricollocazione in Strada dei Cappuccini 3 e, a Costalpino, la rimozione del contenitore di via Valeri. Per quanto riguarda i Cappuccini, per lo spazio esistente è stata valutata la possibilità di ampliamento, ma la configurazione del luogo non permette di mantenere i cassonetti e non ci sono spazi alternativi. Con la rimozione del contenitore di via Valeri sarà invece possibile utilizzare gli spazi in via Dario Neri e in Strada Grossetana 7.