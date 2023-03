Nozze in città É nato il sito sienasposi.com

"Say yes to Siena", cioè "Di’ sì a Siena". È il titolo del libro fotografico e di fatto lo slogan che ha accompagnato la presentazione a Miano del sito sienasposi.com, con la partecipazione di Stefania Fattorini (assessore al commercio turismo e attività produttive) e Roberta Mari (responsabile del servizio di comunicazione, promozione e marketing turistico). "Il portale – si annuncia nella nota – nasce nello specifico per offrire servizi di valore e garantire ai futuri sposi un percorso personalizzato per realizzare un matrimonio sullo sfondo dei colli senesi. Questo progetto vive la sua unicità in Toscana e si propone come vetrina per valorizzare il territorio".

Nel sito sono indicate le località per sposarsi, le attività di catering, i fiorai, professionisti vari come fornitori di bomboniere e partecipazioni, ma anche fotografi, produttori video e musica: tutte le attività insomma che possono essere coinvolte nell’organizzazione di un matrimonio. Attraverso il portale e la compilazione di appositi moduli è possibile inviare la propria richiesta per celebrare unioni religiose con le relative pubblicazioni, unioni civili all’interno di beni artistici e architettonici di proprietà del Comune di Siena. La conferma quindi dell’investimento sulla promozione di un settore, quello del "wedding", che negli ultimi anni ha conosciuto una grande crescita con l’arrivo di coppie da altre parti d’Italia e dall’estero.