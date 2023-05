Notte del liceo classico Festa al ’Poliziano’

Ci sarà anche il Liceo Classico ‘Angelo Poliziano’ a partecipare alla ’Notte nazionale del liceo classico’ che si celebra oggi dalle 18 alla mezzanotte e che coinvolgerà 355 licei classici, compresi 9 stranieri (provenienti da Grecia, Spagna, Turchia, Germania, Francia). Anche quest’anno i Licei Poliziani di Montepulciano apriranno le loro porte agli appassionati di cultura ed arte e i protagonisti saranno gli studenti che metteranno al centro il valore formativo della cultura classica. Davvero ricco il menù con lettura di poesie, musica, coreografie, omaggi al mondo classico. Tre gli stand presenti e visitabili all’esterno della sede centrale dei Licei così come tutti gli spettacoli. In caso di maltempo questi si terranno nella palestra dei Licei Poliziani con gli stand collocati all’interno. Per i cittadini sarà anche l’occasione di vivere una serata diversa, di quelle che non capitano tutti i giorni, immergendosi in maratone di lettura, intrattenimento musicale, letteratura sotto le stelle. Per gli studenti, che si sono preparati da tempo, è stata invece un’occasione per imparare in modo diverso con la condivisione che ha avuto un ruolo centrale. Stasera avranno modo di esprimere il proprio apprendimento mettendo in evidenza le proprie qualità e dando "voce" e "movimento" alla cultura. Come si legge nel regolamento, pubblicato sul sito dell’evento, "La Notte Nazionale del Liceo Classico è un evento che si svolge in contemporanea nei Licei Classici di tutta Italia e che ha come finalità la promozione della cultura classica (greca e latina) nonché la valorizzazione del curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità". E allora in bocca al lupo a tutti i partecipanti, è la vostra serata.