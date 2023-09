"Norma uguale per tutti? Inapplicabile a Siena". Il Palio e la Tradizione Salvaguardata

"Il Palio di Siena è unico e non assimilabile ad altri eventi, una normativa uguale per tutte le città sarebbe sostanzialmente inapplicabile, serve attenzione e rispetto all’unicità di Siena. Contribuiremo e monitoreremo i lavori del tavolo tecnico per salvaguardare la tradizione e l’identità a cui non intendiamo rinunciare". Così l’onorevole Francesco Michelotti (nella foto con Guido Collodel) nella riunione al ministero. Intervento lodato dal sindaco Fabio: "E’ stato chiaro sull’inamovilità del palio da Piazza e sull’impossibilità di modificare la tradizione". Al tavolo il professor Arnaldo Morace Pinelli, capo di gabinetto, Ettore Ruggi d’Aragona, capo della segreteria del sottosegretario. Fra i sindaci quelli di Fucecchio, Ferrara, Legnano ed Asti.