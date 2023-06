Non solo Giunta Incognite anche nel Consiglio

Le lancette dell’orologio hanno iniziato a girare. Il neosindaco Nicoletta Fabio è infatti al lavoro per ufficializzare i componenti della sua Giunta, ovvero la squadra con cui intende realizzare il programma di mandato. Incontri e contatti con i partiti della coalizione di centrodestra e i rappresentanti delle due liste civiche sono costanti. Fabio intende infatti arrivare alla quadratura del cerchio il più presto possibile, in modo da iniziare a lavorare per la città. Una cosa è certa: la scelta degli assessori dovrà avvenire prima dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, previsto tra venerdì 16 e lunedì 19 giugno.

Rimangono da capire, in base alla scelta dell’esecutivo e a eventuali dimissioni (come quella annunciata da Emanuele Montomoli), le surroghe da ufficializzare. Un’altra incognita riguarda Siena Sostenibile, lista ambientalista del Polo Civico Senese, considerate le sue peculiarità. La lista sarà rappresentata in aula da Monica Casciaro e dovrà decidere se preferirà costituire un gruppo autonomo, pur collaborando con l’ex candidato sindaco Fabio Pacciani di cui era alleata, o se invece entrerà nel gruppo unico del Polo Civico Senese formato dallo stesso Pacciani e da Vanni Griccioli di ’Per Siena’. Nella prima riunione del Consiglio si giocherà anche la partita riguardante l’incarico di presidente, incarico che verrà assegnato in base agli incastri connessi alla composizione della Giunta.

C.B.