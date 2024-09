"Non c’è due senza te". Campagna per donare cellule staminali

"Non c’è due senza te". È lo slogan della campagna 2024 di ’Match it now’, settimana nazionale italiana per la donazione di cellule staminali emopoietiche, in programma dal 21 al 29 settembre L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce all’iniziativa lanciando un appello alla donazione di midollo osseo e all’iscrizione al registro dei donatori di midollo osseo da parte dei professionisti del policlinico che operano nel settore. "Donare midollo osseo, così come donare il sangue, è un atto di fondamentale importanza per curare tumori del sangue e altre patologie onco-ematologiche", spiegano i professionisti dell’Aou Senese.