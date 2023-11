Nomine all’Asl Sud Est. Assunta De Luca direttrice sanitaria. La scelta del dopo Dei

La Asl Toscana sud est ha la nuova direttrice sanitaria: è la dottoressa Assunta De Luca che ha iniziato il suo incarico da ieri.

Il direttore generale Antonio D’Urso ha impiegato appena una settimana per scegliere il successore di Simoan Dei alla guida sanitaria dell’Azienda della Toscana Sud: Simona Dei infatti ha preso servizio lunedì 23 ottobre all’Asl Centro, nel medesimo incarico, quello di direttrice sanitaria e in questa settimana è stata sostituita dal facente funzione Roberto Turillazzi, in attesa della nomina.

La scelta del direttore sanitario, così come quello dell’amministrativo, compete al direttore generale che però è tenuto a nominare un professionista ’abilitato’, ovvero presente nella lista regionale dei papabili direttori, in possesso di determinati requisiti. Il direttore sanitario deve, tra l’altro, essere un medico. Ebbene nella lista regionale non c’era un candidato ’senese’, e, forse per non far torto (o preferenze) ai territori di appartenenza, il dg D’Urso è andato a trovare una professionista nel Lazio.

La dottoressa Assunta De Luca si è laureata in Medicina e chirurgia nel 1994 alla Federico II di Napoli e ha poi frequentato la scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università La Sapienza di Roma.

Particolarmente significativa è l’esperienza maturata presso l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio e nell’Azienda Regionale dell’Emergenza in tema di emergenza territoriale ed ospedaliera oltre a quella sviluppata in alcune strutture ospedaliere su argomenti di igiene e tecnica ospedaliera (gestione delle liste di attesa ambulatoriali e dei percorsi chirurgici, qualità, accreditamento e rischio clinico).

Arriva nella Toscana Sud dall’Asl di Rieti, dove ricopriva il medesimo incarico di drettrice sanitaria in una provincia caratterizzata da dispersione territoriale. E’ in questa sede che ha avviato la Centrale Operativa Territoriale (la prima della Regione Lazio) e ha coordinato la progettazione delle Case della Comunità della provincia.

"Sono convinto - ha dichiarato il direttore generale Antonio D’Urso - che la competenza e l’esperienza della dottoressa De Luca possano contribuire in maniera determinante allo sviluppo di questa Azienda, in un momento delicato in considerazione dei progetti in cantiere connessi al PNRR. Alla dottoressa De Luca va il mio personale ringraziamento per avere accettato questa sfida. Contestualmente ringrazio il dottor Roberto Turillazzi per aver ricoperto il ruolo fino a questo momento con professionalità e competenza".

La dottoressa De Luca ha a sua volta accettato la sfida e ringraziato il direttore generale D’Urso "per avermi individuata quale direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est. Ho accettato con entusiasmo l’incarico e sono onorata di mettermi al servizio della Sud est. Sarà un percorso professionale di reciproco arricchimento e di collaborazione con le diverse comunità per il bene delle cittadine e dei cittadini dei territori delle province di Arezzo, Siena e Grosseto, con il contributo fondamentale dei professionisti dell’Azienda".

Paola Tomassoni